Timmy Simons pourrait voir deux éléments essentiels de son noyau s'en aller très prochainement !

Le début de mercato de Westerlo est plus que calme. Il pourrait s'animer, dans les prochaines semaines.

Depuis le début de l'été, Westerlo n'a presque pas recruté, ni vendu. Les jeunes Vuskovic et Ortakaya sont arrivés en prêt, Pietro Perdichizzi, Simon Paulet et Ilias El Hari sont partis librement, Kyan Vaesen et Jan Bernat ont été prêtés, mais c'est tout. Pas encore de transfert payant, ni entrant ni sortant.

Cela pourrait changer, dans les prochaines semaines. En effet, Het Laatste Nieuws révèle que deux cadres de la formation campinoises pourraient faire leurs valises prochainement.

Bryan Reynolds et Nicolas Madsen sur le départ de Westerlo

Le KVC va avoir besoin de vendre pour faire son mercato, et Bryan Reynolds ainsi que Nicolas Madsen reçoivent de l'intérêt étranger.

Le média du nord du pays assure que les deux joueurs ne seront pas retenus en cas de bonne offre, et qu'il y a d'assez grandes chances de les voir quitter la Campine dans le courant du mois d'août.

Deux départs qui seraient, sur le plan sportif, ou coup dur pour Timmy Simons, car il s'agit de deux joueurs importants de son noyau.