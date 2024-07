Un club de D1A interdit à ses supporters de prendre des drapeaux... à cause du VAR !

Plus de drapeaux dans les tribunes... pour le bon fonctionnement du VAR ! C'est la nouvelle règle que Dender vient d'annoncer sur son site officiel pour cette saison. Une mesure qui ne risque pas de plaire.

Avec environ 1500 abonnements vendus, Dender aura la plus faible affluence de la D1A, cette saison. Ce samedi, le promu aura l'occasion de goûter à la Jupiler Pro League pour de bon, avec la réception de l'Union.

Une rencontre très attendue par les supporters, contre un ténor du championnat. Pourtant, les fans de Dender viennent de lire une mauvaise nouvelle sur le site Internet du club.

Pas de drapeaux à Dender... pour le bon fonctionnement du VAR !

En effet, le club de Dender, dans un communiqué, a interdit à ses supporters de prendre des drapeaux dans les tribunes, pour... le bon fonctionnement du VAR.

"Après un test réalisé lors de notre dernier match amical, il est devenu évident que le fonctionnement optimal du système est compromis si les drapeaux sont autorisés dans le stade. Afin de ne prendre aucun risque, et après une consultation intensive avec le département des arbitres et la Pro League, le club est malheureusement contraint de ne pas autoriser les drapeaux dans le stade."

"Nous trouvons regrettable de devoir faire cela, mais nous voulons faire tout notre possible pour ne pas mettre en péril le résultat sportif. Nous espérons que tout le monde pourra comprendre notre décision et nous ferons tout notre possible pour rendre le stade attractif et rempli." Une mesure étonnante.