Le 12e homme a aussi permis au Standard de prendre un point à Genk : "Tellement différent quand les fans supportent de la sorte"

Les joueurs du Standard ont été chaleureusement applaudi par leurs supporters, ce dimanche, à Genk. Ivan Leko s'est réjoui de la synergie retrouvée entre l'équipe et les fans, si importante lorsque l'on connaît la situation actuelle du club.

Ce n'est pas encore un Standard retrouvé, mais un Standard avec un meilleur visage qui a partagé l'enjeu au Racing Genk, dimanche. Après la partie, les supporters liégeois ont acclamé leurs joueurs comme il y a quelques années, après une belle victoire.

Les Rouches heureux de leur partage à Genk !



Il y a encore beaucoup de travail, surtout offensivement, mais la mentalité et la combativité du #Standard à été irréprochable 🔴⚪️ pic.twitter.com/KvN8yPFpws — Loïc Woos (@LoicWoos) July 28, 2024

Ils ne s'y sont pas trompés. S'ils ont vu des Rouches qui ont encore beaucoup de travail sur le plan offensif et qui se demandent encore par quel miracle Konstantinos Karetsas n'a pas ouvert le score (et même inscrit un doublé), les supporters du Standard ont retrouvé une équipe combative, qui joue avec la bonne mentalité. Ce qu'ils ont attendu, en vain, durant 99% de la saison dernière.

Ivan Leko a apprécié les efforts des supporters du Standard

Conspués il y a peu, les représentants du Matricule 16 ont donc été chaleureusement applaudi parce qu'ils n'ont rien lâché. Un fameux changement, des deux côtés. "C'était top. Déjà avant le match, on a senti ce support, c'était tellement différent. Ils ont vraiment poussé pour l'équipe, ils sont aussi venus hier pour voir et encourager les joueurs."

"Tout le monde connaît la situation, personne n'est stupide. Les problèmes avec les propriétaires, l'équipe que nous avons aujourd'hui. Tout le monde sait ça. Et c'était super de voir leur support.", se réjouissait Ivan Leko en conférence de presse.

"Ils aimeraient voir plus de talent, plus de choses excitantes, mais ils comprennent, ils suivent et je pense que les joueurs méritent un tel support, car ils ont réellement tout donné. Le maximum du maximum. C'est bien de retrouver une synergie entre les joueurs et l'équipe. L'année dernière, l'équipe était souvent menée et il y avait beaucoup de négativisme. Cette fois, c'était différent et ça change beaucoup de choses."