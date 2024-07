Le départ de Kawabe : un bon coup financier, mais aussi sportif pour le Standard ?

Hayao Kawabe va quitter le Standard et retourner dans son club formateur, le Sanfrecce Hiroshima. Sur le plan financier, les Rouches réalisent un joli coup. Sur le terrain, cela pourrait, aussi, être le cas.

L'information ne tardera pas à être officielle. Après une saison, seulement, à Sclessin, Hayao Kawabe va quitter le championnat de Belgique et revenir dans son club formateur, le Sanfrecce Hiroshima, au Japon.

Le Standard, qui avait déboursé 1.5 million d'euros à Wolverhampton il y a douze mois, va récupérer 3.5 millions d'euros dans l'opération, ainsi qu'un pourcentage à la revente.

Financièrement, le Standard est gagnant

Un joli coup financier de la part des Rouches, pour un joueur qui a souvent alterné le chaud et le froid, qui parvenait à être décisif même dans un très mauvais match et qui était devenu un facteur X, capable de forcer la décision seul ou presque.

Le genre de joueurs qui manque, d'ailleurs, dans le noyau d'Ivan Leko. Le Croate n'arrête pas de le rappeler, il aimerait "un game changer" dans son équipe, un homme capable d'un exploit individuel pouvant faire basculer le match.

© photonews

Hayao Kawabe a été l'auteur de quelques grands gestes pour sortir les Rouches d'une situation compliquée, mais le Japonais n'était pas non plus le joueur sur lequel on pouvait laisser tout reposer lorsqu'il le fallait. Et quand il passe à côté de son match, Kawabe peut devenir totalement transparent.

Malgré ses sept buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière (être décisif 16 fois avec un Standard à la dérive est une performance notable), Hayao Kawabe a trop de périodes d'absence. Ivan Leko pourrait y gagner aux changes, avec les nouvelles arrivées.

Sur le terrain, aussi ?

En effet, Viktor Djukanovic et Sotiris Alexandropoulos sont bien arrivés ce lundi à Liège pour signer leur contrat. Si le Monténégrin est un ailier qui va plutôt apporter de la percussion et de la technique, le Grec est un milieu de terrain, qui évolue un petit peu plus bas que Kawabe, mais qui pouvait lui apporter de la concurrence dans l'effectif actuel. Les deux seront prêtés avec option d'achat. Il faudra 3M€ pour lever celle du Grec, près de 4M€ pour celle du Monténégrin.

On le sait, le noyau d'Ivan Leko est composé de quelques joueurs restants de la saison dernière, de transferts et de jeunes joueurs qui occupaient encore, il y a quelques mois, la lanterne rouge en Challenger Pro League. Le T1 aura donc besoin, plus que jamais, que les joueurs sur lesquels il compte répondent présent. Sur le plan statistique, premièrement, mais aussi dans le contenu et la régularité. Leko a besoin de joueurs fiables, qui ne connaissent que pas ou peu de moments d'absence.

Si les dossiers n'étaient pas étroitement liés (quoique), le Standard pourrait très bien s'y retrouver dans l'opération si les deux recrues parviennent ensemble à égaler (voire dépasser) les performances statistiques de Kawabe, tout en étant plus régulier que lui, sur l'ensemble d'un match ou d'une saison.