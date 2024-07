Sa bonne saison au Standard semble déjà bien loin : le cauchemar continue pour Ishak Belfodil

Ishak Belfodil a résilié son contrat au FC Sabah. Il reste sur une saison décevante en Azerbaïdjan.

Lorsqu'Ishak Belfodil a quitté le Standard pour Hoffenheim contre 5 millions d'euros en août 2018, on a cru que la carrière de cette grande promesse du football algérien, mais aussi français, était enfin lancée.

Le fantasque attaquant s'était refait une santé à Liège (17 buts et 6 assists en 40 matchs) et devait confirmer tout le bien que l'on disait de lui après ses passages à Lyon et surtout à l'Inter Milan.

Cela a dans un premier temps très bien fonctionné avec une saison à 16 buts en Bundesliga. Mais son état de grâce n'a pas duré.

Belfodil sans club

De moins en moins souvent titulaire avec Hoffenheim, l'international algérien a signé au club qatari d'Al-Gharafa il y a deux ans. L'été dernier, il a rejoint le FC Sabah, en Azerbaïdjan.

Auteur d'une saison peu convaincante (trois buts et deux assists), Belfodil avait déjà disparu du groupe pour les derniers matchs de la saison. Le club vient d'annoncer avoir trouvé un accord pour résilier son contrat. Le voici donc libre à 32 ans. Selon la presse algérienne, plusieurs clubs locaux tentent de le convaincre de jouer pour la première fois dans le championnat algérien.