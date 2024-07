Et encore un transfert à Anderlecht : Fabrizio Romano donne même le "Here We Go" !



Décidément, c'est une faste soirée pour le RSC Anderlecht. Après Thomas Foket dont on a appris qu'il allait rejoindre Bruxelles, c'est au tour de Ludwig Augustinsson de revenir au club. Plus tôt dans la soirée, la nouvelle du second transfert de l'été à Anderlecht était tombée, même si pas encore officielle : Thomas Foket (29 ans) allait signer au RSCA et probablement remplacer Louis Patris dans le noyau de Brian Riemer (lire ici). Un joli coup pour Jesper Fredberg, qui tient donc son deuxième renfort défensif après l'arrivée de Jan-Carlo Simic en provenance de l'AC Milan. Mais il restait un gros dossier, là encore pour la ligne arrière, à régler. Ce dossier concernait Ludwig Augustinsson. On le sait depuis longtemps : le Suédois veut rester à Anderlecht, après son excellente saison en prêt depuis le FC Séville. Mais les négociations avec le club andalou ont été plus longues que prévu, un peu parasitées également par un autre dossier, à savoir celui menant à Thomas Delaney. Brian Riemer a enfin son arrière gauche Si ce dernier ne reviendra pas à Anderlecht (il a rejoint le FC Copenhague), on sait désormais qu'Augustinsson va bel et bien signer à titre définitif pour les Mauve & Blanc. Le dernier doute a été levé par nul autre que le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano. "Anderlecht et Séville ont désormais un accord de principe pour le transfert de Ludwig Augustinsson. Il signe un contrat de trois ans à Anderlecht jusqu'en juin 2027", déclare le spécialiste du mercato via son compte X. Brian Riemer se réjouira du retour de Ludwig Augustinsson, titulaire indiscutable au back gauche la saison passée. Moussa N'diaye tentera cependant d'amener une vraie concurrence cette saison, surtout compte tenu du programme chargé qui s'annonce pour Anderlecht.



