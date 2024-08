Bonne nouvelle pour le Standard ? Un fonds monétaire extrêmement puissant négocie avec 777 Partners

Le Standard et ses supporters n'en ont pas fini d'entendre parler de la revente du club. Récemment, nous apprenions que le Standard ne devrait pas être repris d'ici la fin du mercato d'été (Lire ICI).

Mais comme l'explique le média GiveMeSport, le Standard pourrait être repris par un nouveau propriétaire très puissant.

Selon GiveMeSport, le FPI (Fonds d’investissement public) d'Arabie Saoudite voudrait négocier avec 777 Partners afin d'acquérier un nouveau club européen, après Newcastle.

Le FPI vise à intégrer Newcastle dans un modèle multi-club. Des discussions auraient eu lieu avec le Red Star mais aussi le Standard.

Aucune offre n'a encore été faite, puisque les discussions n'ont été que formelles jusqu'ici. Cependant, la volonté du FPI d'acquérir un club est présente. Le fonds pourrait également songer à racheter des parts de 777 Partners et ainsi diviser les clubs en plusieurs entités.

🚨 PIF have held exploratory talks with 777 to discuss acquiring a club. PIF-affiliate SURJ also involved in talks.



Newcastle likely to form a leading part of a multi-club model.



Follows a non-PIF Saudi group trying to buy a majority stake in Monaco.https://t.co/ELqT79jTq1