Eriksen, Butez et Foket bientôt Anderlechtois ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck sur la suite du mercato mauve

Ces derniers jours, Christian Eriksen, Thomas Foket et Jean Butez ont été approchés par Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck décrytpte le mercato du Sporting.

Si l'arrivée des trois joueurs cités venait à se concrétiser, Anderlecht frapperait à coup sûr un grand coup lors de ce mercato. Mais le nom qui fait le plus parler reste évidemment Eriksen, grâce à son expérience au sommet du football européen, que ce soit à l'Ajax, à Tottenham, à l'Inter ou à Manchester United.

"Il ne fait aucun doute qu'Eriksen serait une valeur ajoutée absolue pour le championnat belge" déclare Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

"Rien qu'en termes de créativité et de capacité de but, il se démarquerait", poursuit l'ancien entraîneur de La Gantoise. "Même si je me demande s'il doit déjà faire le choix de jouer au football à un niveau inférieur. À mon avis, il peut encore parfaitement s'adapter au niveau de la Premier League".

Une concurrence renforcée ?

Mais l'arrivée du Danois ne serait pas sans conséquence pour le groupe : "Cela ne serait en effet pas la meilleure chose pour Yari Verschaeren. Ils jouent au même poste et sont aussi le même type de joueur".

"Mais si Anderlecht peut récupérer Eriksen, il ne faut pas hésiter une seule seconde", conclut toutefois Vanhaezebrouck. "Cela vaut également pour Thomas Foket et Jean Butez. Foket serait une certitude à droite, alors que Butez a été, à mon avis, le meilleur gardien de Belgique ces dernières années".