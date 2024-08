La belle histoire continue pour Philippe Clement en Ecosse

Ancien joueur du Club de Bruges, Philippe Clement a terminé sa carrière au Beerschot en 2011. Il est ensuite retourné au Club de Bruges pour embrasser son aventure en tant que coach.

Très vite nommé intérimaire puis assistant de l'équipe première, il rejoint Waasland-Beveren puis Genk. Après une nouvelle expérience à Bruges, il fait le grand saut en devenant le coach de Monaco, en 2022.

Une saison plus tard, il quitte déjà le club du Rocher et rejoint l'Ecosse, au mythique club des Glasgow Rangers. Le titre de Scottish Premiership lui a pour l'instant échappé, mais il a tout de même remporté la Coupe de la Ligue d'Ecosse.

Le club a réitéré en confiance en Philippe Clement ce vendredi, prolongeant son contrat jusqu'en 2028, la veille de son premier match de championnat de la saison.

"Notre voyage ensemble se poursuit. C'est un honneur et un privilège de prolonger mon contrat avec ce magnifique club légendaire. Continuons à construire, ensemble", a réagi Clement sur X (ex-Twitter).

Our journey together continues. It's an honor and privilege to extend my contract with this beautiful legendary club. Let's keep building, together. 🔴⚪🔵 @RangersFC pic.twitter.com/oaJ5IPObbF