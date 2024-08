"Historique" : d'Anderlecht à Thibaut Courtois et... en direct à Malines, le football belge salue Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a réussi un exploit titanesque ce samedi, devenant le premier cycliste de l'histoire à être médaillé d'or au contre-la-montre et à la course en ligne. Le monde du football belge lui a bien sûr rendu hommage.

Remco Evenepoel est un géant. Il était déjà un géant du cyclisme, et restait sur une troisième place au général du Tour de France ; il est désormais un géant olympique avec deux médailles d'or aux Jeux de Paris, au contre-la-montre et en ligne.

Sa course splendide dans les rues de Paris et ce finish assez loin devant pour se permettre une photo iconique avec la Tour Eiffel en fond ont bien sûr passionné toute la Belgique, y compris celle du football. Les réactions ont fleuri après le sacre d'Evenepoel.

D'abord de son ancien club, bien sûr : le RSC Anderlecht ne se prive jamais de saluer celui qui a été capitaine en équipes de jeunes à Neerpede, avant d'opter - grand bien lui en a pris - pour une carrière en cyclisme. "Iconique", se contente ainsi d'écrire le Sporting d'Anderlecht via X.

Un autre club où est passé Remco Evenepoel, et on l'oublie parfois un peu, c'est le KV Malines : le désormais double médaillé d'or y avait signé avant de finalement décider d'abandonner le football. Et Derrière les Casernes, en plein match contre Westerlo, le public des Sang & Or a scandé le nom de Remco.

Quelques joueurs ont également salué l'exploit de Remco Evenepoel, à commencer par Thibaut Courtois que l'on sait proche du coureur. "Historique", écrit le portier du Real Madrid. Toby Alderweireld, lui, se contente d'un emoji visiblement choqué de la performance de son compatriote.