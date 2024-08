Jan Michaelsen, un très mauvais souvenir pour Anderlecht mais une aide précieuse pour Riemer : "Il a une très grande expérience"

Jan Michaelsen est le nouvel adjoint de Brian Riemer à Anderlecht. Le Danois se réjouit de l'arrivée de son compatriote.

Il n'y a pas que pour le noyau de joueurs qu'Anderlecht poursuit son mercato. Hier, les Mauves ont annoncé l'arrivée de Jan Michaelsen pour renforcer le staff. Il entraînait jusque-là les U20 danois.

Né à Nantes, l'ancien international danois a déjà croisé la route du Sporting lors de sa carrière de joueur : sous les couleurs du Panathinaikos il avait bouté Anderlecht hors de la Coupe UEFA en 2003, avec notamment une victoire 3-0 en Grèce.

"Jan a beaucoup d’expérience vu son passé comme joueur et comme coach, avec notamment plus de 200 matchs au plus haut niveau dont certains en Ligue des Champions" explique Riemer en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Anderlecht a pris son temps

"Cela a pris du temps pour trouver la bonne personne mais nous sommes vraiment heureux de ce choix. Anglais, suédois, espagnol, j'ai entendu parler de nombreuses langues lors des entretiens avec les différents candidats. Mais au final, nous avons pensé que Jan était la meilleure option" poursuit l'entraîneur anderlechtois.

Mais Brian Riemer aimerait encore attirer un adjoint supplémentaire : "De préférence un Belge, qui connait le pays et la compétition" précise-t-il.