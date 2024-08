Un ancien de La Gantoise s'offre un top transfert et va retrouver deux Diables Rouges

L'Atlético de Madrid s'est récemment activé sur le marché des transferts. Le club madrilène a annoncé l'arrivée de l'international espagnol Robin Le Normand. (Lire ICI)

Dans le même temps, les Colchoneros ont travaillé en coulisses pour se trouver un nouvel attaquant suite au départ d'Alvaro Morata vers l'AC Milan.

Ils s'étaient d'abord intéressés à Artem Dovbyk (Girona), mais il vient de signer à l'AS Rome. Ils ont ensuite ciblé Alexander Sørloth.

L'ancien de La Gantoise a réalisé une grosse saison à VIllarreal, marquant 26 buts et donnant 6 assists en 41 matchs toutes compétitions.

Comme l'explique Fabrizio Romano, l'attaquant de 28 ans est arrivé ce samedi à Madrid pour passer sa visite médicale. Il devrait coûter 30 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Il évoluera aux côtés des deux Diables Rouges Axel Witsel et Arthur Vermeeren.

🚨🔴⚪️ EXCL: Alexander Sørloth has just arrived in Madrid and he’s set for medical today as new Atlético player!



Sørloth and his long time agent Morten Wivestad, arrived today after completing the agreement on personal terms.



Contract signing, next step.



Here we go! 🇳🇴 pic.twitter.com/Nso7XwQMl7