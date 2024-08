Timmy Simons et Ivan Leko ont utilisé la même recette, et elle est en train de payer : "On est déjà bien meilleur que la saison dernière"

Avec Timmy Simons, Westerlo semble avoir trouvé l'entraîneur qui lui fallait. Les Campinois réalisent un sans-faute après deux journées et sont l'une des belles surprises du début de saison.

Après le limogeage de Jonas de Roeck et la période intérimaire de Bart Goor, Westerlo avait besoin de structure. Une période sans victoire aurait directement pu plonger les Campinois dans le doute, mais ils comptent six points après deux journées et des succès contre le Cercle de Bruges et Malines.

"Je vois une équipe qui n'arrête pas de se battre" déclarait Luka Vuskovic après la rencontre remportée derrière les casernes. "Oui, tout le monde tire dans le même sens" ajoutait son compatriote Matija Frigan. "Timmy Simons insiste énormément sur le fait qu'on doit arriver sur le terrain en tant qu'équipe.", déclarait, quant à lui, Arthur Piedfort.

"Il y a une ambiance complètement différente au sein du club, surtout depuis cette première victoire contre le Cercle de Bruges. Si l'ambiance est bonne, on s'entraîne aussi mieux et on se fait davantage confiance" poursuivait le jeune milieu de terrain (19 ans).

Timmy Simons a réussi à métamorphoser Westerlo

Westerlo a marqué sept fois en deux matchs, grâce à six joueurs différents. "Après la première journée, peu d'équipes avaient marqué. Le fait que nous comptions déjà sept buts nous donne beaucoup de confiance pour la suite" enchaînait Arthur Piedfort.

Tout ça, ou presque, grâce à la structure simple et efficace mise en place par Timmy Simons. "Il se concentre beaucoup sur les choses de base. On a beaucoup préparé le physique, moins la tactique. Physiquement, nous sommes déjà bien meilleurs que la saison dernière" assurait Matija Frigan.

Timmy Simons a insisté sur le physique à Westerlo, et c'est en train de payer. Ivan Leko en a fait de même au Standard et en tire quasiment les mêmes résultats. La voilà, la clé de ce début de saison.