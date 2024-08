Tir dans le mille pour le Standard, les petits clubs qui dépassent les gros : découvrez notre onze de la deuxième journée de Pro League

Comme les saisons précédentes, nous vous présentons chaque semaine notre onze du week-end. Voici ceux qui, selon nous, se sont le plus mis en valeur lors de cette deuxième journée, et beaucoup de "petits" clubs sont représentés.

Gardien de but

Patrik Gunnarsson, un nom à retenir. Le gardien islandais du KV Courtrai a sorti une très grosse performance contre le Cercle. Élu homme du match, il a littéralement permis à son équipe de prendre les trois points. Cette saison, le portier pourrait être décisif dans la course au maintien des Kerels.

Défense

Killian Sardella sent clairement le souffle chaud de Thomas Foket dans son cou. Contre l'Antwerp, il a joué un match bien meilleur que contre Saint-Trond et s'est également illustré offensivement. La manière dont il s'est imposé sur le premier but méritait une passe décisive.

Au centre, nous retrouvons Bosko Sutalo du Standard et Marko Mampassi de Courtrai. L'un a mis Ferran Jutgla dans sa poche arrière et a été très solide malgré des manquements encore évidents en possession, l'autre a marqué le but décisif crucial contre le Cercle. Sur le flanc gauche, Tuur Rommens de Westerlo a semé la pagaille dans la défense de Malines.

Milieu de terrain

Là, nous retrouvons deux joueurs du Louvain. Mathieu Maertens et Thibault Vlietinck ont été excellents contre une faible équipe de Genk. Le fait que les Limbourgeois n'ont jamais trouvé leur rythme était aussi grâce, ou à cause de ces deux-là.

Dender a surpris contre La Gantoise et nous avons été très impressionnés par Malcolm Viltard. Le jeu de passes du Français de 23 ans a été important pour amener les contres du promu. Charleroi a quant à lui dominé Saint-Trond, vous trouverez ci-dessous le nom d'un autre Zèbre, mais nous avons également sorti la performance d'Antoine Bernier, qui est en train de gagner sa place dans le onze de Rik de Mil.

Attaque

L'autre Zèbre est une évidence. Daan Heymans a trouvé son rythme avec Charleroi et a marqué deux buts contre les Canaris. Un match très solide de l'attaquant. À ses côtés se trouve Marko Bulat du Standard. Pour sa première à Sclessin, le Croate a réalisé une performance très solide, en homme du match, et a inscrit le seul et unique but de la partie, si important pour les Rouches. Pas encore prêt ces dernières semaines, le joueur de 22 ans arrive à niveau et pourrait faire très mal, cette saison.

Notre équipe de la semaine : Gunnarsson - Sardella, Sutalo, Mampassi, Rommens - Maertens, Vlietinck, Viltard, Bernier - Bulat, Heymans.