La course au titre commence déjà maintenant pour Anderlecht, et elle commence bien

Un 6/6 et un programme sur papier assez accessible : le RSC Anderlecht est sur de bons rails à un moment où d'autres cadors sont un peu en galère. Et quoi que Brian Riemer puisse dire parfois, c'est important de déjà répondre présent.

C'est l'un des thèmes favoris de Brian Riemer : la division des points avant les Playoffs. Selon l'entraîneur du RSC Anderlecht, cela enlève l'intérêt de la phase classique puisque les clubs ne se battraient "que" pour un point et demi et pas trois.

C'est une idée commune en Pro League : juillet et août, alors que le mercato bat encore son plein et que les conclusions sont difficiles à tirer, n'aurait pas grande importance. Ce qui compte, c'est de monter en puissance pour arriver en pleine forme en mars-avril.

Indéniablement, l'équipe qui arrive aux Playoffs en moins bonne forme que le reste du top 6 aura un problème. On l'a vu la saison passée, l'Union Saint-Gilloise avait pris une avance qu'on croyait définitive, et qui a fondu comme neige au soleil. Mais il n'empêche : réussir son début de saison est crucial.

Anderlecht a pris une bonne habitude

La saison passée, le premier match du RSCA avait inquiété : les Mauve & Blanc avaient été ridicules au Parc Duden, si pas au score (2-0), clairement dans le jeu. Mais derrière, Anderlecht a assuré : plus de défaite avant la 11e journée de championnat, au Standard.

© photonews

Cette saison, Anderlecht peut faire de même. Les deux prochains matchs se jouent contre OHL et à Malines : un 12/12 serait une excellente affaire, car la concurrence perd du temps. Bruges n'a qu'un point, puis affronte Genk et l'Antwerp, eux-mêmes en rodage. L'Union a un calendrier très chargé avec deux tours européens.

Oui, "trois points" n'en valent qu'un et demi une fois la division des points arrivée. "Mais le titre s'est joué à un point la saison passée", rappelle Killian Sardella quand nous lui parlons de ce début de saison en fanfare du Sporting. "Si ces points, tu les prends en début de saison, tant mieux".

C'est aussi ce qui permet de relativiser le jeu un peu indigent du RSCA : oui, Anderlecht peut mieux faire dans le contenu. Mais Anderlecht ne peut pas mieux faire dans les résultats, et à ce stade de la compétition, ce n'est pas le cas de beaucoup d'équipes du top. Les points pris en août pourraient s'avérer cruciaux en mai, et plus personne ne se rappellera comment ils ont été pris d'ici là...