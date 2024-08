Cet ancien grand espoir belge devrait à nouveau quitter la Pro League

Le KV Courtrai a échappé de très peu à la relégation la saison dernière. Les Courtraisiens se sont finalement maintenus à l'issue des barrages.

Cette saison, ils ont démarré par une victoire très intéressante face au Cercle de Bruges, avant de s'incliner contre La Gantoise.

Lors de ce mercato, ils voudront affiner leur effectif et prendre les bonnes décisions. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, ils devraient à nouveau prêter Dylan Mbayo.

L'ancien international U19 avec la Belgique n'était pas parvenu à se montrer constant la saison dernière et avait ensuite été prêté à Dordrecht.

Il devrait être prêté au PEC Zwolle, qui évolue en Eredivisie. Une option d'achat serait incluse dans le deal. Mbayo aurait déjà passé sa visite médicale.

🔴⚪️ Infos #KVKortrijk :

🇧🇪 Dylan Mbayo set to be loaned with option to buy at #PECZwolle in #Eredivisie.

🗣️ Agreement found on personal terms.

✅ Deal done as Mbayo did medical tests early this morning.

💬 Official in the coming hours. #mercato #JPL #KVK pic.twitter.com/u6ftjutnvI