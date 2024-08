Le Standard a déjà une belle occasion, mais ne devra pas retomber dans ses travers des saisons précédentes

Ces dernières saisons, le Standard a souvent éprouvé des difficultés face à des adversaires plus abordables sur papier. Cette fois, les Rouches ont déjà une belle occasion de prendre une sacrée longueur d'avance sur la zone rouge, en quelques semaines. Mais pour ça, il ne faudra pas se rater.

La personne ayant misé sur un partage et une victoire du Standard lors des deux premières journées est probablement, à l'heure d'écrire ces lignes, partie en vacances aux Baléares avec toute sa famille.

Trêve de plaisanterie, le Standard a surpris. Bien en place défensivement, les joueurs d'Ivan Leko ont réussi à faire déjouer deux candidats sérieux aux premières places, même s'il y a encore énormément de choses à perfectionner sur le plan physique, ainsi qu'offensif.

La semaine dernière, Ivan Leko estimait à "septembre ou octobre" le moment où son équipe sera prête à 100% et proche de son meilleur niveau. Le Standard n'y est pas encore, comme toutes les équipes du championnat ou presque, d'ailleurs. Les Liégeois semblent cependant un petit peu mieux que certains, et doivent en profiter.

© photonews

Le Standard doit éviter ses travers des saisons précédentes

Ces dernières saisons, les Rouches ont souvent perdu de nombreux points contre des adversaires plus faibles sur le papier, alors qu'ils sortaient d'une bonne performance peu de temps auparavant.

Vendredi, le Standard recevra Malines, qui n'a pris qu'un point lors des deux premières journées, et a déjà encaissé cinq buts. Suivront un déplacement à Courtrai, la réception du promu, le Beerschot, le déplacement à Louvain, suivi de celui chez l'autre promu, Dender. Avant la fin du mois de septembre et la réception de l'Union, les Rouches ne vont affronter que des concurrents à la colonne de droite.

Et c'est exactement là que se trouve le piège. Ce Standard sait défendre, et il a pu profiter du fait que Genk et Bruges ont fait le jeu pour mettre en place son système de transition. Lors des cinq prochaines rencontres, les joueurs d'Ivan Leko auront bien plus de possession, devront faire le jeu, construire les occasions. Et là, on ne sait pas encore vraiment de quoi cette équipe, renforcée par des joueurs supposés amener du dynamisme offensif, est capable.

La chose évidente, c'est que le Standard va devoir éviter de retomber dans ses travers de la saison dernière. Car il a déjà, là, une belle occasion.

© photonews

Se mettre à l'abri le plus rapidement possible est une priorité

Rappelons que cette année, l'objectif premier des Rouches est de vivre une saison tranquille, sans se préoccuper de la lutte aux Play-Offs 3, et de retrouver une réelle structure. Sur le terrain, mais aussi dans le club.

Le Standard pourrait, si les choses ne se passent pas trop mal, se retrouver avec une quinzaine de points après sept journées de championnat. La saison dernière, les joueurs de Carl Hoefkens avaient dû attendre la onzième journée et le double succès, un petit peu miraculeux, contre Bruges et Anderlecht pour franchir cette barre des quinze points.

Le Matricule 16 se retrouverait donc hypothétiquement, après sept journées, avec la moitié des points nécessaires pour franchir la barre symbolique des 30 points, généralement synonyme de sauvetage dans un championnat à 16 équipes. Ce qui serait un bon moyen de s'enlever de la pression dès le début de championnat.

Nous n'en sommes pas encore là. Très loin de là, même. Nul doute que Leko et ses joueurs pensent uniquement à Malines, qui arrive déjà dans deux jours. Une équipe qui avait su faire le gros dos à Bruges lors de la première journée, et qui le refera sans hésiter si elle constate que ce Standard est plus dangereux en transition qu'en possession. Trouver l'ouverture rapidement sera essentiel pour les Rouches, afin d'éviter de retomber dans les travers des saisons précédentes.