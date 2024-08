Très critiqué, Jesper Fredberg est pour l'instant en train de réussir son mercato

Jesper Fredberg a déjà reçu beaucoup de critiques cet été car il semble avoir démarré son mercato trop tard. Rien n'est cependant moins vrai. Le Danois travaille depuis des mois sur différents dossiers, avec son lot de réussites.

Jesper Fredberg a pu conclure trois transferts, tous renforçant la défense. Trois millions d'euros ont été payés pour Jan-Carlo Simic, tandis qu'Anderlecht n'a rien déboursé pour Thomas Foket et Ludwig Augustinsson.

C'est un beau coup quand on sait que la valeur marchande de Foket est estimée à 6 millions d'euros et celle d'Augustinsson à 4 millions. Ils étaient tous deux en dernière année de contrat, mais convaincre Reims et Séville de les laisser partir gratuitement... Solide !

Le directeur sportif prend son temps, tout en travaillant dans des conditions loin d'être faciles. Zeno Debast a rapporté environ 20 millions d'euros, mais Fredberg ne peut en dépenser qu'une petite partie. Son budget pour les transferts est en effet limité.

Fredberg est en train de réussir son mercato à Anderlecht

Il souhaite maintenant recruter un défenseur supplémentaire et un gardien. Là aussi, il devra faire preuve de créativité, car en fin de mercato, il aimerait aussi recruter un ailier supplémentaire et un milieu de terrain offensif.

Notamment ces deux derniers profils sont coûteux. Il veut donc rester suffisamment armé financièrement pour pouvoir forcer quelque chose. Il s'est révélé être un négociateur rusé. Jusqu'à présent, le mercato d'Anderlecht semble donc réussi. Tout dépendra cependant également du recrutement d'un véritable meneur de jeu.