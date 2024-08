Avec Marko Bulat, le Standard a peut-être déjà trouvé son nouveau facteur X

Le Standard s'est imposé à la surprise générale le week-end dernier face au Club de Bruges. Buteur pour les Rouches, Marko Bulat s'est déjà mis le public de Sclessin dans la poche.

Après une saison très compliquée et ses nombreux problèmes en interne, le Standard a du se montrer inventif sur le mercato estival.

Sous l'impulsion notamment de son coach Ivan Leko, le club a recruté deux joueurs croates, Bosko Sutalo et Marko Bulat. Les deux ont eu l'occasion de s'illustrer lors du premier choc de la saison, face au Club de Bruges.

Tandis que le premier a démontré de réelles capacités défensives face à l'attaque brugeoise, le second a été l'un des acteurs principaux de la rencontre.

Bulat a en effet affiché une mentalité de guerrier, si propre à l'ADN du Standard. Mais son travail ne s'est pas limité au milieu de terrain. Malgré son rôle plutôt défensif, il possède également les qualités d'un milieu offensif. Comme le prouve son tir sur le poteau en première mi-temps, et ce but qui a ensuite lancé la victoire des Rouches.

Avec Marko Bulat, le Standard tient une nouvelle arme

On le sait, le public aime s'attacher à des joueurs qui mouillent le maillot. Mais quand ceux-ci se montrent décisif et ont quelque chose en plus, alors là, il en devient complètement fou.

En une excellente prestation face au champion en titre, Bulat est déjà parvenu à se mettre dans la poche les supporters, qui ont scandé son nom en après-match. Des débuts à domicile qui font penser à ceux de Philip Zinckernagel, qui avait enchanté Sclessin avec un doublé...face au Club de Bruges.

S'il est bien entendu trop tôt pour considérer que le transfert de Bulat est une réussite, on remarquera deux points très importants : le travail d'Ivan Leko auprès de son groupe a le potentiel pour porter ses fruits, et celui réalisé par le club sur le marché des transferts également.

Au milieu de terrain, l'expérimenté Sotiris Alexandropoulos devrait faire du bien, tandis qu'on attend avec impatience les débuts de l'explosif et prometteur ailier gauche Viktor Djukanovic. Peut-être qu'après tout, le Standard vivra une saison bien plus agréable que la précédente...