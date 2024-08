Coup de froid à Sclessin : Luciano D'Onofrio ne reprendra pas le Standard, plusieurs pistes encore d'actualité

Le Standard a repris le championnat sans savoir qui serait à sa tête saison. La piste menant à Luciano D'Onofrio s'est refroidie.

Malgré l'incertitude en coulisses, c'est un Standard conquérant qui a partagé à Genk et vaincu le Club de Bruges. Lors du match à domicile face aux Blauw en Zwart, la présence de Luciano D'Onofio n'est pas passée inaperçue.

En cette période de négociations, le voir assister au match ne relevait pas de l'exceptionnel (il dispose d'une loge à Sclessin et a notamment assisté à plusieurs matchs la saison passée) mais n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs d'un retour comme homme fort du club.

Mais selon SudInfo, l'homme d'affaires de 69 ans ne serait plus en lice pour le rachat du matricule 16.

Le Standard en mains américaines ou qataries ?

Le quotidien rapporte que la deadline pour déposer une offre non liante est passée et que la piste menant à D'Onofrio n'est plus d'actualité.

Luciano D'Onofrio a longuement réfléchi à reprendre le Standard, accompagné d'investisseurs indiens. Les pistes américaine et qatarie seraient par contre toujours d’actualité. La vente pourrait être effective vers la fin de l’été, voire au début de l’automne.