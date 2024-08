Officiel : un joueur du RWDM revient en Jupiler Pro League

Mickaël Biron quitte le RWDM. L'attaquant haïtien signe à OHL.

Comme prévu, Mickaël Biron (26 ans) ne reprendra pas en Challenger Pro League avec le RWDM. L'attaquant haïtien quitte le club de Molenbeek, relégué, et reste en D1A.

OHL a en effet officialisé l'arrivée de Biron en prêt avec option d'achat. Le Nieuwsblad révélait ce mercredi que l'option serait automatiquement levée en cas de maintien du club louvaniste, qui paierait alors 1,7 million d'euros au RWDM.

"Je suis très heureux d'avoir signé avec OHL et de continuer à jouer en D1A. J'aime jouer à Den Dreef. C'est un stade qui me réussit, car la saison dernière, j'y ai même marqué deux buts. Je veux aider l'équipe avec ma vitesse et mon sens du but et qui sait ce qui est possible... J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure !", déclare le buteur haïtien via le communiqué du club.

En deux saisons au RWDM, Mickaël Biron a inscrit 23 buts en 53 rencontres disputées toutes compétitions confondues.