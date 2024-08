🎥 Un ancien buteur de JPL offre la victoire aux Rangers de Philippe Clement

Pour la première de la saison à domicile, les choses ont été poussives face à une équipe de Motherwell bien regroupée. Mais il y a bien une victoire à la clé, courte mais très importante pour les Rangers de Philippe Clement qui empochent leur première victoire de la saison.

Celle-ci a été offerte par un ancien de Jupiler Pro League, Cyriel Dessers. Le Belgo-Nigérian ouvrait le score (13e). Un but contre son camp de Robin Pröpper (17e) a permis aux visiteurs d'égaliser quelques minutes plus tard, mais Vaclav Cerny (24e) a redonné l'avantage aux Rangers.

Nicolas Raskin était absent, blessé pour tout le début de la saison (cheville). Après leur nul du week-end dernier face aux Hearts, les Rangers prennent provisoirement la tête du classement de la première division écossaise avec quatre points sur six.

13’ - GOAL - DESSERS WITH HIS 2ND GOAL OF THE SEASON. A great ball headered across the area by Diomande and Dessers! 1-0. #RANMOT #SPFL pic.twitter.com/vro4rt8rO9