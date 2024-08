🎥 De quoi donner un peu plus de regrets pour l'Euro : Johan Bakayoko a déjà réenclenché le mode Arjen Robben

La saison passée, Johan Bakayoko avait explosé avec le PSV, avec 12 buts et 9 assists dans le championnat néerlandais. Son début de saison avait pourtant été brouillon. Peter Bosz l'avait même renvoyé sur le banc pour quelques matchs. Bakayoko avait ainsi dû attendre le 8 octobre avant de faire trembler les filets pour la première fois.

Cette fois, le Diable Rouge s'est d'emblée signalé en inscrivant le tout premier but de la saison du PSV après à peine 9 minutes face au RKC Waalwijk.

Bien servi dans le rectangle, le Belge de 21 ans a servi sa spéciale : fixer son adversaire avant de rentrer dans le jeu et d'enchaîner avec une frappe enroulée du gauche.

Johan Bakayoko scores his first of the season in the first game of the season.



I rate this kid highly. What a player. Brilliant left foot. ūüĒ• pic.twitter.com/FXK8iZn1pG