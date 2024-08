🎥 Harry Kane ravi de ses premiers pas sous les ordres de Vincent Kompany

On attend beaucoup du Belge aux commandes du mastodonte allemand cette saison, tous les yeux seront rivés sur la Bavière en ce début de saison.

Transfert surprise sur le banc du Bayern Munich après avoir été relégué de Premier League avec Burnley, le transfert de Vincent Kompany en Bavière en a surpris plus d'un.

Pourtant, au terme d'une préparation solide on attend désormais avec impatience le début de la Bundesliga pour voir l'équipe du Belge à l'oeuvre.

Pour le dernier match amical face à Tottenham, Kompany a pu compter sur Harry Kane qui a pu profiter de vacances prolongées suite à l'Euro avec l'Angleterre. Il s'agissait du second amical face à son ancien club, Tottenham.

Place à la Coupe et à la Bundesliga

Le Bayern s'est imposé à deux reprises face aux Spurs, et on a pu voir de belles combinaisons ainsi qu'une possession de balle importante et maîtrisée. L'attaquant anglais n'a eu que peu de temps pour travailler avec Vincent Kompany, il est pourtant ravi de ses premiers pas : "Je l'apprécie beaucoup. Il a une personnalité formidable en tant que leader et entraîneur. Vous avez pu voir comment nous voulons jouer, avec une haute intensité et une haute pression. conserver le ballon. Ce n'est pas toujours facile contre les Spurs parce qu'ils font la même chose, mais c'était un bon match", a déclaré Kane après la partie.

Le Bayern s'est imposé 2-3, et est désormais prêt pour attaquer la saison, ce sera le week-end prochain avec un match de coupe contre Ulm. Le championnat débutera ensuite par un match à l'extérieur contre Wolfsburg.