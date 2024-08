"Deux ans que j'attendais ce moment" : la fin du cauchemar pour Edmilson Junior

Edmilson Junior a rejoué avec Al-Duhail. Une délivrance pour celui qui a longtemps dû ronger son frein à l'infirmerie.

Le championnat qatari a repris ses droits ce weekend. Hier, nous vous avions parlé de la première éprouvante de Julien De Sart pour son nouveau club. Le soir, c'était au tour d'Edmilson Junior d'entrer en scène avec Al-Duhail.

Titularisé par Christophe Galtier, le Liégeois de 29 ans a contribué à la victoire 1-6 de son équipe sur la pelouse du Qatar Sports Club, où évolue Carlinhos, son ancien coéquipier au Standard.

Le grand retour d'Edmilson

Cette présence au coup d'envoi était tout sauf anodine pour Edmilson : le Belgo-brésilien est freiné par de multiples blessures depuis de longs mois. Il n'avait plus disputé de match depuis février 2023 et n'avait plus été en mesure d'en débuter un depuis août 2022.

"Deux ans que j’attendais ce moment. C’était très difficile mais j’ai rien lâché !! Un vainqueur est un rêveur qui n’abandonne jamais" a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Cela le relancera-t-il dans le championnat qatari ? Edmilson évolue à Al-Duhail depuis son départ du Standard, il y a déjà six ans.