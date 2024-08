Le Standard a passé deux étapes, et connaît la troisième : "On a joué de la manière dont on voulait"

Pour la troisième fois consécutive, le Standard n'a pas encaissé contre Malines, vendredi soir. Cette fois, les Rouches se sont procurés davantage d'occasions, et auraient pu repartir avec les trois points. Il faudra, pour cela, apprendre à concrétiser.

Le Standard n'a pas réussi à signer un deuxième succès consécutif, vendredi soir. Accrochés par Malines, les Rouches ont cependant gardé leur cage inviolée pour la troisième fois d'affilée, et n'ont pas encore encaissé cette saison. Un point positif que soulignait le capitaine Aiden O'Neill à notre micro.

"Après les derniers matchs, on est un petit peu déçu avec ce résultat. On a des hautes attentes de nous-mêmes, on a créé beaucoup d'occasions pour marquer et prendre les trois points, mais ça n'est pas rentré. C'est aussi important d'avoir garder le clean-sheet."

"On a beaucoup travaillé en pré-saison pour avoir cette fondation solide. On peut voir que tout le monde se bat énormément, avec beaucoup de communication. Pour le moment, tout le travail défensif fonctionne et porte ses fruits, il faut maintenant trouver la solution pour marquer plus de buts."

L'étape suivante, c'est marquer des buts

Marquer des buts, et réussir à marquer sur attaque placée, surtout. Le Standard a laissé le ballon à Malines, mais a eu bien plus l'opportunité de créer ses actions que lors des deux premières journées. La patte de Marko Bulat a failli ramener trois nouveaux points à Sclessin, d'autres ne sont pas passés loin, mais ce ballon n'a jamais voulu rentrer.

"On a bien joué avec le ballon, on a joué de la manière dont on voulait et on a créé ces occasions comme ça. On a créé assez pour gagner, mais parfois la balle ne veut pas rentrer. Plusieurs étaient très proches de rentrer en première période".

Pour défendre, c'est bien. Pour créer des occasions, c'est mieux. La troisième étape, pour les Rouches, sera de trouver de l'efficacité.