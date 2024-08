Les conséquences des dérapages au Standard continuent : la fracture grandit entre le Club et les supporters incriminés

Il y a une semaine, le match entre le Standard et le Club Bruges a été terni par un incident raciste. Des supporters du Club Bruges ont dérapé et les conséquences continuent d'agiter les Blauw en Zwart.

Le weekend dernier, le Standard organisait une action contre le racisme. Des supporters du club North Fanatics 2013 n'ont rien trouvé de mieux à faire choisi d'effectuer un salut de Kuhnen, suscitant de vives réactions. Le Club de Bruges est intervenu immédiatement, prononçant des interdictions de stade nécessaires à l'encontre des auteurs du dérapage.

Le groupe de supporters a annoncé sur ses réseaux sociaux une action forte pour désolidariser de leur propre club.

"Nous, North Fanatics 2013, voulons faire savoir que nous arrêtons en tant que groupe toute action liée à l'ambiance et aux actions lors de tous les matchs du Club. Malgré beaucoup de regrets, nous devons prendre cette décision", écrivent-ils.

La fracture grandit entre le Club et les North Fanatics

"Le Club, sous la pression des médias, nous a contraints d'agir ainsi. Cela a été confirmé par des menaces de sanctions judiciaires et financières à notre encontre, ne nous laissant aucune autre option. L'avenir dira si cette décision est temporaire ou définitive, mais de cette manière, nous ne pouvons pas continuer", ajoutent-ils.

Avant de conclure : "Des discussions ont eu lieu montrant que nos valeurs et normes ne sont plus en adéquation avec celles du Club, indépendamment des événements de dimanche dernier. L'argent est devenu depuis longtemps la priorité à Bruges et le terme 'club populaire' a depuis longtemps perdu de sa signification".