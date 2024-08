Kevin De Bruyne perd un compagnon de jeu et Manchester City touche 90 millions d'euros

On tient là l'un des plus gros transferts de l'été : Julian Alvarez quitte Manchester City pour l'Atlético Madrid. Le buteur argentin coûte 90 millions d'euros aux Colchoneros.

Julian Alvarez (24 ans) est devenu le plus gros transfert du mercato estival 2024 jusqu'ici. L'attaquant argentin quitte Manchester City pour l'Atlético Madrid contre un montant estimé à 90 millions d'euros bonus compris. Il signe dans la capitale espagnole jusqu'en 2030.

Alvarez avait rejoint Manchester City il y a deux ans et était plutôt un supersub qu'un titulaire, mais même dans ce rôle, il s'était imposé comme un joueur important, inscrivant 17 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison du triplé en 2022-2023.

La saison passée, Julian Alvarez avait changé de statut : en Premier League, il a débuté 31 rencontres sur 36 disputées, inscrivant 11 buts au passage. Toutes compétitions confondues, le champion du monde 2022 a disputé 54 matchs et inscrit 19 buts, délivrant 13 assists au passage.

Face à la concurrence d'Erling Haaland, cependant, Julian Alvarez a fini par quitter Manchester City et signer en Espagne par la toute grande porte, rejoignant son compatriote Diego Simeone. Kevin De Bruyne perd là un redoutable finisseur pour ses passes, et Manchester City un attaquant hargneux et travailleur.

Arrivé de River Plate en 2022, Julian Alvarez, international argentin à 36 reprises (9 buts), laisse derrière lui un bilan de 103 matchs pour 36 buts à Manchester City.