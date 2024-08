Charleroi sur la piste d'un nouvel attaquant : un autre club belge intéressé, les Zèbres devront augmenter leur offre

Les Carolos cherchent encore à renforcer leur compartiment offensif, mais ont vu leur première offre refusée pour un attaquant troyen. Un autre club belge surveille la situation.

Le Sporting Charleroi a réussi son début de saison, en pouvant notamment compter sur un Daan Heymans en forme, qui a offert la victoire aux Zèbres contre La Gantoise, ce week-end.

Les Carolos ont déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises et comptent six points : tout va bien au Mambourg, même si Mehdi Bayat aimerait encore renforcer un compartiment offensif déjà bien fourni avec l'arrivée d'un autre joueur.

Charleroi s'est vu refuser une offre pour un attaquant de Troyes

Selon les dires de nos confrères de la Dernière Heure, Charleroi aurait formulé une première offre pour Rafiki Saïd, le mois dernier. L'ailier gauche comorien de 24 ans, qui évolue à Troyes, a planté neuf buts et délivré quatre passes décisives la saison dernière avec l'ESTAC, en Ligue 2.

Le Sporting était prêt à offrir 400.000€ pour libérer le joueur de 24 ans du contrat de trois saisons qui lui reste chez nos voisins français. Offre refusée par Troyes, qui en voulait plus.

Mais depuis, la situation a changé. Les Girondins de Bordeaux ont été relégués administrativement en National 2, et c'est Troyes qui a été repêché, en Ligue 2. Le club a donc un moins grand besoin d'argent et peut un petit peu plus voir venir. Toujours selon la même source, un autre club belge resté anonyme, ainsi que Lecce, seraient intéressés.