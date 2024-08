L'association Nusa - Openda risque de faire des étincelles en Bundesliga : "Je suis très impatient de le rencontrer !"

C'est désormais officiel : Antonio Nusa quitte le Club de Bruges. Son transfert vers le RB Leipzig a été rendu officiel ce mardi.

Ce mardi, nous avons appris le départ d'Antonio Nusa vers le RB Leipzig. Le jeune norvégien de 19 ans quitte le Club de Bruges pour une somme qui pourrait aller jusqu'à 30 millions d'euros (lire ICI).

Sur le site officiel du club allemand, Nusa a réagi à ce transfert. "Je suis tout simplement incroyablement fier d'être maintenant au RB Leipzig et en Bundesliga. Le club m'a montré une vision et un chemin clairs, ce qui m'a totalement convaincu. C'est bien sûr un grand pas pour moi - mais je suis prêt à le faire."

"Le RB Leipzig est devenu l'un des meilleurs clubs d'Europe et, surtout, l'une des meilleures adresses pour les jeunes joueurs. Lorsque j'ai joué ici avec Bruges en 2021, j'ai été très impressionné par le centre d'entraînement et l'académie, et j'ai bien sûr aussi vu le stade. C'est un sentiment extraordinaire de pouvoir y évoluer dans quelques jours devant plus de 45 000 supporters."

Il a affiché ses ambitions dans son nouveau club. "Pour moi, il est maintenant important de m'intégrer rapidement à l'équipe. Mais j'arrive dans une équipe très cool avec un mélange parfait de jeunes et de joueurs expérimentés et surtout une philosophie de jeu claire : offensive, joueuse, rapide, contre-attaque. Cela correspond parfaitement à mes qualités."

Il se dit également impatient de jouer avec le Diable Rouge Lois Openda. "Je me réjouis beaucoup de jouer avec Xavi Simons, Lois Openda ou Benjamin Sesko, qui ont déjà montré ce qu'ils valaient lors de leur première saison à Leipzig. Je suis prêt à me lancer !"