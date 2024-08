Très mauvaise nouvelle pour Genk, qui ciblait l'une des révélations de la saison dernière

Le Cercle de Bruges a réalisé une saison 2023-2024 historique. Sous les ordres de Miron Muslic, les Groen en Zwart ont atteint les Champions Play-offs.

Terminant 4e du classement général, le Cercle s'est ensuite qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. Plusieurs joueurs ont impressionné.

C'est le cas de Félix Lemaréchal. Le jeune milieu de terrain offensif français de 21 ans a joué 32 rencontres, marquant 2 buts et donnant 5 passes décisives.

De retour à l'AS Monaco après son prêt au Cercle, Lemaréchal intéresse logiquement de nombreuses écuries. Il devrait quitter le club du Rocher cet été.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Lemaréchal se dirige vers Strasbourg. Le transfert devrait coûter 8 millions d'euros. Genk était également très intéressé par le recruter.

❌🔵 Info #KRCGenk :

🇫🇷 Important target for the Genkies,

Félix Lemaréchal won’t stay in #JPL this summer. French midfielder’s has decided to join Racing Strasbourg who reached an €8M agreement with #ASMonaco.

✍🏼 5 years deal. #mercato #RCSA pic.twitter.com/KzetxuHMg2