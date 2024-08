Arthur Vermeeren face à une décision cruciale pour son avenir : peut-il se contenter d'être un 5e choix à l'Atlético ?

Arthur Vermeeren a pour objectif d'obtenir plus de temps de jeu cette saison. Depuis son transfert vers l'Atlético en janvier, il a eu un temps de jeu limité en raison de la forte concurrence au milieu de terrain.

Alors qu'Arthur Vermeeren s'est bien adapté à la vie à Madrid et est devenu physiquement plus fort, sa position au sein de l'équipe reste incertaine. L'Atlético Madrid a investi massivement cet été dans le renforcement de son équipe, notamment avec l'arrivée imminente du milieu de terrain Conor Gallagher, ce qui accroît encore la concurrence au milieu de terrain.

Malgré les efforts de Vermeeren pour se démarquer lors de la préparation, il pourrait rester simplement une option de remplacement. Cela signifierait qu'il aurait peu de chances de jouer régulièrement, surtout si le transfert prévu de Gallagher se concrétise.

Vermeeren est conscient de sa situation et est ouvert à un prêt s'il s'avère qu'il est constamment en dehors de l'équipe. Bien que la direction de l'Atlético lui ait donné des retours positifs pour l'instant et n'ait pas insisté pour un prêt, ce scénario pourrait changer en fonction de son rôle dans les premiers matchs de championnat.

Le match d'ouverture contre Villarreal et les matchs suivants contre Girona et Espanyol seront déterminants pour son avenir au club. Vermeeren a exprimé sa détermination à rester à l'Atlético pendant l'Euro, mais il n'exclut pas un prêt temporaire s'il est nécessaire pour poursuivre son développement et obtenir plus de temps de jeu.

Certains clubs d'autres grands championnats ont déjà manifesté de l'intérêt et avec le marché des transferts ouvert jusqu'au 30 août, sa situation reste incertaine. Néanmoins, Vermeeren reste concentré sur son objectif : jouer autant que possible, que ce soit à l'Atlético ou ailleurs.