A la fois en deuxième division et en Coupe d'Europe : la belle histoire de ce début de saison stoppée brutalement

La saison passée, le FC Corvinul Hunedoara a créé la surprise en remportant la Coupe de Roumanie contre Otelul Galati aux tirs au but. Une surprise de taille car l'équipe n'était pas parvenue à se hisser en première division.

Le club de Hunedoara, bourgade de 60 000 habitants, a donc recommencé la saison en deuxième division mais aussi au premier tour préliminaire de l'Europa League.

La marge d'erreur pour atteindre les phases de groupe d'une compétition européenne était faible mais existait. Corvinul avait même franchi le premier écueil avec une victoire 0-4 sur le terrain des Hongrois du FC Paski.

Le deuxième tour s'est toutefois révélé cruel avec une élimination de toute justesse (1-0 sur l'ensemble des des matchs) contre les Croates de Rijeka. Corvinul a donc été reversé au troisième tour de Conférence League.

Tout était encore possible après la courte défaite à domicile (1-2) contre le FK Astana. Hier soir, en Azerbaïdjan, Corvinul a toutefois craqué en deuxième mi-temps, s'inclinant 6-1. L'aventure européenne est donc terminée mais restera à jamais gravée dans la mémoire des supporters, qui ne s'attendaient sans doute pas à suivre l'équipe jusqu'aux confins du continent il y a encore quelques mois.

Un effectif et des options restreintes, un blessé important (Iacob), des joueurs recrutés en D1 qui n'apportent rien (Buș, Ubbink), Neacșa qui joue à tous les postes, Florin Maxim a tiré le meilleur de son équipe de D2.



🇷🇴 Mulțumesc Corvinul et on ne peut que dire à bientôt 👋 pic.twitter.com/8NifJOF1tB