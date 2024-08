L'exode va continuer à l'Union : en plus de Puertas, un cadre pourrait aussi partir, les clubs négocient

Sébastien Pocognoli va avoir fort à faire dans les jours à venir pour composer son équipe, car plusieurs cadres devraient quitter l'Union. En plus de Cameron Puertas, qui pourrait déjà manquer le match de ce vendredi, Koki Machida est proche d'un départ.

Ce vendredi, Cameron Puertas ne devrait pas être aligné par Sébastien Pocognoli contre le Sporting Charleroi. Et pour cause : le Suisse est tout proche de rejoindre la Premier League et le promu, Ipswich (lire ici). Un coup dur, même si Puertas semblait avoir la tête ailleurs depuis longtemps.

Et ce ne sera peut-être pas le seul. En effet, selon un webmédia spécialisé, l'Eintracht Francfort serait en négociations avec l'Union Saint-Gilloise pour la venue de Koki Machida (26 ans). Les deux clubs seraient en discussions intensives, et Machida souhaiterait rejoindre l'Allemagne.

L'USG demanderait au moins 8 millions d'euros pour le défenseur japonais. Un prix inférieur à la valeur marchande du joueur (10 millions), et qu'on imagine donc pouvoir grimper.

Mais il y a urgence pour l'Union car le départ de Puertas qui se profile en plus va forcer le club à être très actif en cette fin de mercato dans le sens des arrivées, et n'aura pas le droit de se rater tant le Suisse et le Japonais ont été cruciaux pour le club la saison passée.

Koki Machida est arrivé en janvier 2022 au Parc Duden. Depuis, il a disputé 72 matchs pour la RUSG, et est devenu un international japonais régulier (10 caps).