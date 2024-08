Christian Benteke l'assure : "Au vu des chiffres, je pourrais encore être appelé en équipe nationale"

Christian Benteke n'a plus été appelé depuis le mois de mars 2022 avec les Diables. Et si l'attaquant de 33 ans comprend parfaitement sa situation, il n'a pas encore dit son dernier mot.

Cela fait plus de deux ans que Christian Benteke n'a plus été sélectionné avec les Diables. Appelé pour la dernière fois lors des matchs amicaux contre l'Irlande et le Burkina Faso en mars 2022, l'attaquant de 33 ans n'a jamais rencontré Domenico Tedesco.

Le buteur de D.C. United, en MLS, comprend parfaitement sa situation, mais n'a pas encore dit son dernier mot. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, il a déclaré. "Tant que je joue encore au football, je ne prendrai pas ma retraite internationale. Ça ne me dérange pas de ne pas être sélectionné, mais je sais aussi comment ça fonctionne. La presse met la pression pour certains joueurs, le public veut en voit d'autres. Tout ça influence un entraîneur."

Christian Benteke estime qu'il pourrait encore être appelé chez les Diables

"Vous pouvez marquer cinquante buts, mais personne ne regarde ça, tout le monde veut voir de nouveaux joueurs" poursuivait le capitaine de D.C. United, qui a inscrit 16 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matchs, cette saison.

"Au vu des chiffres, je pourrais encore être appelé en équipe nationale. Mais quand on parle d'âge, de nouvelle génération, il est normal de vouloir voir de nouveaux joueurs."

Neuf journées avant la fin de la phase classique, D.C. United ne pointe qu'à la treizième place (sur 15) de la conférence est, mais ne compte que deux longueurs de retard sur la neuvième place qualificative pour les Play-Offs. "Je veux me qualifier avant de prendre mes congés. Et non, je n'ai pas besoin d'attendre impatiemment la sélection à chaque fois pour savoir si j'y suis repris" a conclu Benteke, en espérant secrètement une dernière chance pendant la Ligue des Nations.