🎥 Joshua Zirkzee fait déjà rugir Old Trafford comme il le faisait au Lotto Park

Quand le Bayern Munich a prêté Joshua Zirkzee à Anderlecht, les supporters mauves ont compris qu'ils allaient assister à quelque chose de spécial. Mais ils ne savaient pas encore s'ils allaient être témoins des premiers pas du retour du Néerlandais vers le top européen ou à la chute d'un éternel espoir du Bayern.

Ses 16 buts et 11 assists sous les ordres de Vincent Kompany lui ont donné le droit d'appartenir à la première catégorie. Et lui ont aussi ouvert les portes de Bologne, qui l'a transféré définitivement du Bayern.

Après une première saison d'adaptation, l'attaquant de 23 ans a complètement explosé sous Thiago Motta (11 buts et 5 assists en Serie A). Cet été, Manchester United a ainsi déposé 42 millions sur la table pour le recruter et faire grandir la colonie néerlandaise d'Erik Ten Hag.

Hier soir, les Red Devils ont lancé la nouvelle saison de Premier League face à Fulham. Un match que Zirkzee a commencé sur le banc. Monté au jeu pour la dernière demi-heure, il a déjà fait chavirer Old Trafford.

A la retombée d'un centre, l'ancien Anderlechtois a offert la victoire à sa nouvelle équipe à trois minutes de la fin, dans l'euphorie générale. Notons qu'à Fulham, Timothy Castagne était réserviste et n'a pas décollé du banc.

When JZ found out why it's called the Theatre of Dreams ūüėćūüĒä#MUFC pic.twitter.com/fF4GFt9yx3