De Zerbi, c'est le spectacle ! Marseille étrille le Stade Brestois, troisième du dernier championnat, et envoie un sacré signal

Pour la première de Roberto De Zerbi sur son banc, l'Olympique de Marseille a étrillé le Stade Brestois, troisième du dernier championnat. Les phocéens ont de grandes ambitions, cette saison.

La première de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille était très attendue, et elle n'a pas déçu. L'entraîneur italien titularise plusieurs recrues, dont Geronimo Rulli, Derek Cornelius, Pierre-Émile Hojbjerg, Elye Wahi et le très controversé Mason Greenwood.

Sur la pelouse du troisième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Brestois, Marseille est impressionnant. Sur un service d'Amine Harit, Greenwood met les phocéens aux commandes dès les premiers instants (0-1, 3e). Brest a eu l'occasion de revenir après dix minutes, mais Geronimo Rulli sort le penalty de Del Castillo, commis par Cornelius (9e). Et après ça, la rencontre ne va plus que dans un sens.

Luis Henrique fait le break (0-2, 26e) et inscrit son premier but sous les couleurs de l'OM, avant le but, déjà, de la fin du suspense de Mason Greenwood, qui s'offre un doublé, sur penalty (0-3, 32e).

Si Mahdi Camara réduit légèrement l'écart en fin de période (1-3, 45+6e), Marseille reprend rapidement sa marche en avant. Luis Henrique inscrit un incroyable doublé, lui qui n'avait jamais marqué en plus de 70 matchs, et Elye Wahi ouvre son compteur sur penalty, la fête est totale.

Sur la pelouse d'un Brest impuissant, Marseille a envoyé un sacré signal. Il faudra compter avec la bande à De Zerbi, cette saison.