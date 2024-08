Un ancien gardien d'Anderlecht raconte son cauchemar lorsque Marc Coucke a repris le club

Olivier Vliegen défend les buts des U23 de Genk en D1B cette saison. Il était auparavant passé par Anderlecht et plusieurs clubs tchèques.

Après des pérégrinations à Anderlecht et au Slovan Liberec (qui l'a plusieurs fois prêté en République Tchèque), Olivier Vliegen a un peu l'impression de rentrer chez lui à Genk.

"Il était temps de relever un nouveau défi qui me fasse un peu plus connaître en Belgique", a déclaré le portier de 25 ans au Belang van Limburg. "Par coïncidence, c'est tombé mon ancien club".

Olivier Vliegen a passé trois ans dans le Limbourg, jusqu'à évoluer chez les U19. Nordin Jackers et Gaëtan Coucke avaient alors un contrat professionnel, pas lui. Il a alors signé à Anderlecht en juillet 2017.

Victime de la fin de l'ère Vanden Stock

Mais cela ne s'est pas passé comme prévu : "Après cette saison, Marc Coucke a repris le club. Je n'ai pas obtenu de contrat. J'avais le droit de rester pour 90 euros par match gagné avec les espoirs. Je ne pouvais pas vivre avec ça".

Il a donc quitté le Sporting après un an : "Soudain, une proposition est arrrivée de République tchèque. J'ai été testé au Sparta Prague, mais j'ai finalement signé au Slovan Liberec où j'avais plus d'opportunités. J'y ai joué pendant six ans. J’étais titulaire ces deux dernières saisons". A 25 ans, le garçon attend désormais de montrer ce qu'il vaut au football belge.