🎥 Un but mais peut-être une très mauvaise nouvelle pour Johan Bakayoko

Johan Bakayoko a vécu un véritable ascenseur émotionnel ce dimanche. Le joueur belge a marqué un but, mais s'est blessé peu de temps après.

Ce dimanche, le PSV de Johan Bakayoko se déplaçait au Erve Asito, stade du Heracles Almelo. Déjà buteur la semaine dernière, Bakayoko espérait à nouveau faire trembler les filets.

Et il y est parvenu ! Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison en championnat. Bakayoko a marqué le second but d’Eindhoven à la 59e minute, avec une frappe depuis l’entrée de la surface.

Tweede speeldag, tweede doelpunt voor Johan Bakayoko! ‚úĆÔłŹūüáßūüá™ pic.twitter.com/qH0ZmRx0gq — Play Sports (@playsports) August 18, 2024

Johan Bakayoko est sorti sur blessure

Cependant, la suite du match n’a pas réussi au jeune talent de 21 ans... En effet, le Belge a été remplacé sur blessure par Hirving Lozano à la 69e minute, seulement dix minutes après son but.

À moins de deux semaines de l’annonce de la prochaine sélection de Domenico Tedesco, Bakayoko pourrait manquer le rassemblement des Diables Rouges en Ligue des Nations. La Belgique affrontera Israël le 6 septembre, suivie par la France le 9.