1 match en 26 jours : dans une saison déjà surchargée, Genk ne vit pas le même début que tout le monde

Alors que toutes les équipes ou presque se plaignent d'un calendrier déjà surchargé, Genk ne vit pas le même début de saison que tout le monde. En 28 jours, les Limbourgeois vont jouer... deux matchs, et ne pourront pas enchaîner comme espéré.

En début de saison, les équipes ont besoin de reprendre du rythme et d'enchaîner. La plupart des formations de notre championnat sont encore en fin de préparation, même si la compétition a déjà repris, et se préparent à tenir, sans interruption ou presque, jusqu'au mois de mai.

Un calendrier surchargé, démentiel pour les équipes engagées sur la scène européenne, ce qui n'est pas le cas du Racing Genk, cette saison.

Malgré ça, les pensionnaires de la Cegeka Arena verront leur match de la cinquième journée remis, le week-end prochain, puisqu'ils devaient de déplacer dans l'antre d'un Sporting d'Anderlecht qui doit assurer sa place en poules de l'Europa League, contre le Dinamo Minsk.

En un mois, le Racing Genk ne jouera presque pas

Viendra ensuite la trêve internationale, qui verra la Belgique se déplacer en Hongrie pour un match supposément à domicile contre Israël, puis se rendre à Lyon pour défier la France, le tout en Ligue des Nations.

Le Racing Genk, après la réception de Westerlo dans deux semaines, le 30 août, ne se déplacera au Cercle que le 14 septembre. Il se sera écoulé 28 jours entre la victoire au Beerschot, le week-end dernier, et ce déplacement au Jan Breydel.

Deux matchs en 28 jours, et un match en 26 jours si on veut jouer sur les chiffres, Genk n'a pas le même calendrier que tout le monde. Un point positif pour la fraîcheur, un point négatif pour la quête de rythme et pour retrouver un rythme de croisière. Cet agenda léger sera-t-il positif, ou négatif pour les hommes de Thorsten Fink ?