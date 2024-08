C'est fait : cet ancien protégé de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

Lors du mercato estival 2022, le Club de Bruges s'était montré très intéressé par le profil de Sander Berge. Le Club de Bruges avait même fait le forcing, émettant une offre mirobolante pour un club belge, à hauteur de 15 millions d'euros.

Finalement, Sander Berge restera à Sheffield United encore une saison, avant de signer pour le club de Burnley. Il disputera 40 rencontres, marquant deux buts et donnant deux assists.

Il y est devenu un joueur très important sous les ordres du Belge Vincent Kompany. Burnley étant relégué, Berge ne compte pas rester en Championship.

Comme l'expliquait le Mirror, Manchester United se serait montré très intéressé afin de signer le Norvégien lors de ce mercato estival (Lire ICI).

Finalement, selon les informations du média anglais The Athletic, Fulham est très proche d'enrôler Berge. Il devrait devenir le coéquipier du Diable Rouge Timothy Castagne.

Fulham close to signing Sander Berge for a fee of £20m plus £5m. Berge is travelling to London + has medical booked for tomorrow.



Means Fulham are moving on from Scott McTominay. #MUFC had considered Berge too.



With @adjones_journo @peterrutzler ⬇️https://t.co/TQZIV66dLD