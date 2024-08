Faire confiance à Colin Coosemans, la... fausse bonne idée du RSC Anderlecht ?

Colin Coosemans est en train de gagner beaucoup de points aux yeux des supporters et de Jesper Fredberg. Mais l'habituel n°2 est-il pour autant destiné à rester le titulaire cette saison ?

Il y a un nom qui résonne de moins en moins en coulisses à Anderlecht ces dernières semaines : celui de Jean Butez. On vous l'expliquait ce lundi : Jesper Fredberg a changé de cap concernant ses priorités, et préfère mettre l'important budget que nécessiterait Butez pour aller chercher un ou deux joueurs créatifs, au vu des belles performances de Colin Coosemans.

À Malines, l'ancien gardien du RSCA Futures a été l'homme du match. Sans lui, Anderlecht ne prenait pas les 3 points, peut-être même pas un selon la dynamique de la rencontre. Coosemans n'a pas encore commis de vraie erreur en ce début de saison et cela rassure un peu.

"Rassure", c'est le mot, car contrairement à certains n°2 fiables que leur entraîneur n'hésite pas à aligner si besoin est, Colin Coosemans a ses défauts et avait tendance à faire la petite erreur fatale. Cela n'a pas - encore - été le cas.

Colin Coosemans comme Maxime Dupé ?

C'est en réalité cette absence de fautes qui surprend et rassure, car les grands arrêts, Colin Coosemans en a toujours été capable. On ne cumule pas plus de 200 matchs au haut niveau en tant que gardien de but sans cela.

© photonews

Mais pour autant, Anderlecht peut-il se permettre de faire une confiance aveugle en son habituel n°2 promu n° 1 ? Certains soulignent que le "cas" Maxime Dupé, la saison passée, avait hanté Fredberg et Riemer pendant une bonne partie de saison. En amenant un gardien de but indiscutable en toute fin de mercato pour remplacer un portier qui "faisait le job", le duo danois avait pris des risques et s'était mis sous pression.

Et pourtant... en fin de saison, c'est bien Kasper Schmeichel qui a sorti des Playoffs de haut vol et aidé Anderlecht à croire au titre. A posteriori, le choix d'amener le Danois avait été le bon. Tant pis si, à court terme, il avait fait sourciller.

Amener de la concurrence est nécessaire

Que se passera-t-il si Fredberg n'amène aucun concurrent sérieux à Colin Coosemans et que ce dernier, dès le premier grand match (ce que le RSCA n'a pas encore vraiment connu), se troue ? Mads Kikkenborg n'est pas prêt à lui succéder, pas plus que les jeunes portiers des Futures. Le prochain mercato ne sera qu'en janvier.

Jusqu'à présent, Coosemans a des choses à prouver et sa place à gagner. Dès septembre, la pression retombera : pour le meilleur et pour le pire, il sera le n°1 si aucun autre gardien de but n'arrive. Les qualités pour l'être, il les a peut-être... ou peut-être pas. Tirer comme conclusion de ces 4 premiers matchs que Jesper Fredberg ne doit pas lui amener de concurrent, c'est un jeu dangereux...