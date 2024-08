📷 Un mauvais geste qui coûte cher : Victor Boniface suspendu et mis à l'amende en Allemagne

Le week-end dernier, le Bayer Levekusen a remporté la Supercoupe d'Allemagne contre le Vfb Stuttgart. Une rencontre qui renseignait plusieurs anciens joueurs de Pro League, comme Victor Boniface, Deniz Undav et Odilon Kossonou, resté sur le banc avec le champion d'Allemagne.

Un champion d'Allemagne qui a finalement soulevé le trophée, après avoir égalisé à la 88e minute et remporté la séance de tirs au but. Et après la rencontre, les célébrations ont débordé.

Victor Boniface a été l'auteur d'un vilain doigt d'honneur en direction des joueurs de Stuttgart, juste avant de partir célébrer avec ses coéquipiers. Une conduite anti-sportive et punie en Allemagne.

L'attaquant nigérian a écopé de deux matchs de suspension, ainsi que d'une amende de 25.000€. Mais, la Supercoupe étant davantage considérée comme un match de Coupe, l'ancien attaquant de l'Union ne sera pas suspendu en Bundesliga. Il manquera le premier tour de la Coupe d'Allemagne, la semaine prochaine contre Carl Zeiss Jena, ainsi que la rencontre suivante.

The German Football Association have banned Victor Boniface for one DFB-Pokal match and fined him €25,000 for unsporting conduct after he appeared to show his middle finger towards VfB Stuttgart players while celebrating Bayer Leverkusen's penalty shootout win in the… pic.twitter.com/GZpVKJzUr4