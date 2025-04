Champion avec le Club de Bruges il y a trois ans, il était un spectateur attentif des Playoffs ce weekend : "Je reviendrai un jour en Belgique"

Alfred Schreuder était présent au Bosuil pour assister à la victoire du Club de Bruges contre l'Antwerp. Il gardera toujours un oeil sur notre compétition.

Alfred Schreuder a beau n'avoir dirigé que 21 matchs sur le banc du Club de Bruges, cela ne l'a pas empêché de vivre quelques souvenirs impérissables avec les Blauw en Zwart, comme ce titre de champion décroché alors que l'équipe prenait l'eau sous les ordres de Carl Hoefkens et Scott Parker.

Dimanche dernier, il était de passage au Bosuil pour assister à Antwerp - Club de Bruges. Certaines mauvaises langues ont suggéré qu'il était déjà présent pour prendre la place d'Andries Ulderink. Interrogé par la Gazet van Antwerpen, Schreuder rigole doucement de ces suppositions.

"J'y ai été pour le plaisir. J'étais de retour aux Pays-Bas et j'ai décidé d'aller voir le Club de Bruges avec mon fils. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. J'ai toujours de bons contacts avec les gens du Club. Avec le manager Michael, le staff médical, Koeki (Johan Koekelbergh de l'équipe média),… les relations avec le Club de Bruges sont toujours excellentes. J'y ai passé de très bons moments", explique-t-il.

Bientôt de retour en Europe ?

Après Bruges, Alfred Schreuder avait vécu des expériences assez brèves à l'Ajax ainsi qu'à Al-Ain. Il est désormais le coach d'Al-Nasr depuis novembre 2023 mais ne prolongera pas...et ne s'en cache absolument pas.

"Encore sept matchs et je m'en vais. Ensuite, je prendrai au moins six mois de congé. Il faut savoir que je suis dans le football depuis mes quatorze ans. C'est la première fois que je veux y aller un peu plus doucement. Aucun club ne devra me solliciter avant. Mais un jour, je reviendrai en Belgique", conclut-il, d'un air malicieux.