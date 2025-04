Le Bayern mal payé : la réaction de Vincent Kompany, dos au mur dans l'un des objectifs prioritaires de la saison

Le Bayern Munich est dos au mur après la défaite 1-2 contre l'Inter Milan. Mais Vincent Kompany croit toujours en les chances de son équipe.

Avec la finale disputée à domicile à l'Allianz Arena, le Bayern Munich a fait de la Ligue des Champions l'une de ses priorités absolues de la saison. Les Bavarois devront se montrer très costauds pour continuer l'aventure, se rendant à San Siro avec un but de retard.

"On n'est certainement pas KO, ce n'est que la mi-temps (de la double confrontation)", commence Vincent Kompany en voulant calmer le jeu. "Nous avons eu des occasions de marquer plus d'un but. D'habitude, celles-là, on les met au fond'.

Le Bayern mal payé

"Il y a forcément aussi de la qualité en face, ce n'est jamais facile de jouer contre cette équipe de l'Inter. Mais nous avons été dominants, surtout en deuxième mi-temps, nous avons joué avec courage", poursuit Vincent The Prince.

Notre compatriote y croit pour le match retour : "Bien sûr, jouer l'Inter à San Siro sera compliqué, mais nous aurons nos chances. Il n'y a aucune raison de paniquer". Mais d'abord, il y a un autre choc à disputer, contre le Borussia Dortmund : "Concentrons-nous d'abord sur le match de samedi, et ensuite nous repenserons à la Ligue des Champions".

Le Bayern Munich jouera gros en l'espace de quelques jours avec ce déplacement à Milan et la reception de Dortmund. L'écart sur le Bayer Leverkusen n'est plus que de six points, le droit à l'erreur est donc de plus en plus réduit.