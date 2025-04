Décisive dans la course au titre ? L'arme secrète de l'Union Saint-Gilloise vient...du monde du golf

L'Union Saint-Gilloise a commencé ses Playoffs en force. L'une des raisons de sa réussite vient peut-être d'une innovation apportée par le golf.

Huit buts marqués en deux matchs de Playoffs 1 : la production offensive de l'Union Saint-Gilloise n'a plus rien à voir avec celle du début de saison, quand l'équipe enchaînait les 0-0. L'apport de Kevin Mirallas, arrivé au Parc Duden pour coacher les attaquants, n'y est pas étranger, mais il ne s'agit pas de la seule explication.

Avez-vous déjà entendu parler du Trackman ? Il s'agit d'un rectangle orange contenant une petite caméra. Il est placé derrière le but et est connecté à deux iPhones positionnés derrière et sur le côté du tirer.

En se basant sur les images et la technologie radar, le Trackman analyse le tir. Les joueurs reçoivent ensuite un retour immédiat sur un iPad, rapporte Het Laatste Nieuws.

L'Union à la pointe

Brighton et Aston Villa, plusieurs clubs allemands, ainsi que des équipes de la MLS américaine utilisent ce système depuis un moment. Karel Geraerts est lui aussi un grand adepte de cette technologie qui aide les attaquants à faire mouche.

L'Union aussi a fait de ce système un allié régulier pour étudier bon nombre de paramètres des frappes de ses joueurs et améliorer ce qui peut l'être. Trackman a été inventé par Klaus et Morten Eldrup-Jørgensen, deux golfeurs cherchant à améliorer leur swing.