Mais qui (re)voilà : Eden Hazard sera de retour en Belgique pour un match au sommet ce weekend

Eden Hazard suit toujours le football belge de près. Il surveille notamment les résultats de Tubize-Braine, où évoluent deux de ses frères.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, Eden Hazard a annoncé sa présence au Stade Edmond Leburton pour la rencontre entre Tubize - Braine et Mons de samedi prochain, il a enjoint les supporters à se mobiliser en masse pour ce choc.

Toujours invaincu en six matchs de Playoffs (trois victoires et trois partages), Tubize veut continuer sur sa lancée et frapper un grand coup face à un concurrent direct pour les premières places.

Le RAEC est troisième, cinq points derrière, il y a donc une réelle occasion de creuser l'écart. Il convient aussi de suivre le rythme de l'Olympic Charleroi (leader avec deux points de plus) pour s'offrir une finale contre les Dogues le samedi 26 avril.

Le régional de l'étape

En attendant cela, Eden Hazard compte bien motiver les troupes pour ce premier choc face aux Montois. Ce n'est pas la première fois que l'ancien Diable Rouge donne de sa personne pour Tubize, il avait même déjà rechaussé les crampons (et marqué) lors d'un match amical contre Anderlecht l'été dernier.

Ce petit crochet par le Brabant Wallon lui permettra également de recroiser ses deux frangins. Si Ethan Hazard ne joue que très peu, Kylian semble monter en puissance dans ces Playoffs après une saison une nouvelle fois perturbée par diverses blessures.