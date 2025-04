La femme de Kevin De Bruyne a-t-elle donné un indice sur sa future destination ?

S'il y a un joueur dont on parle ces dernières semaines, c'est bien Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a annoncé son départ de Manchester City, et sa future destination est encore un mystère...

Comme nous l'avons déjà mentionné hier, l'Inter Miami - le club de David Beckham où joue également Lionel Messi - est très intéressé à l'idée de faire venir Kevin De Bruyne, mais KDB devra faire de sacrées concessions pour y signer.

Les rumeurs concernant un transfert de Kevin De Bruyne vers l'Inter Miami, le club de David Beckham, deviennent de plus en plus concrètes. Et ce malgré la rumeur anglaise selon laquelle Messi lui-même préférerait voir débarquer son ami Angel Di Maria (voir ici).

Transfert révélé ou coïncidence ?

Détail troublat de plus : cette semaine, Michèle Lacroix, la femme de Kevin De Bruyne, a commencé à suivre Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, sur Instagram.

What a duo, the distributor and the finisher... dangerous — Ticker Athletics (@TickerAthletics) 8 avril 2025

Une simple coïncidence ? C'est bien évidemment possible, mais dans ce genre de situation, tous les éléments sont décortiqués...