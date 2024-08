Jean Butez finalement...placardé à l'Antwerp ? Pourquoi c'est le moment ou jamais de partir

Jean Butez est cité sur le départ depuis plusieurs semaines. Le gardien français est cependant toujours à l'Antwerp, et pourrait bien y rester.

Jean Butez est désormais un nom connu de tous dans l'univers de la Pro League et du football belge. Formé à Lille, il débarque à Mouscron en 2017.

Sa véritable explosion, ce sera à l'Antwerp. Il va progressivement devenir l'un des meilleurs gardiens du championnat, et jouera un très grand rôle dans le doublé coupe-championnat réalisé il y a deux saisons.

Jean Butez vers un départ cet été ?

Connu notamment pour son très bon jeu au pied et ses réflexes sur sa ligne, le gardien français est à la recherche d'un nouveau challenge dans sa carrière.

L'intérêt d'autres clubs ne date évidemment pas d'hier, ni de ce mercato. Butez a déjà été cité dans le passé dans de nombreux clubs. L'été dernier, il était même très proche de signer à Burnley, où entraînait Vincent Kompany.

Lors de ce mercato, les prétendants se présentent de nouveau. On a parlé pendant longtemps d'un potentiel transfert au RSC Anderlecht, mais la piste s'éloigne de plus en plus et finalement, les Bruxellois se concentreraient désormais sur le dossier Odysseas Vlachodimos (lire ICI).

L'Ajax Amsterdam s'était également positionné sur Butez, mais les Ajacides auraient changé d'avis et voudraient désormais faire venir Andries Noppert.

Le temps presse...

Ainsi, alors que la fin du mercato approche tout doucement, Jean Butez est encore un joueur de l'Antwerp. Le gardien français pourrait bien se retrouver dans une situation peu enviable.

En effet, l'Antwerp est à la recherche de joueurs à céder cet été, suite à une situation financière encore assez peu enviable. Une vente de Butez, estimé à 8 millions d'euros par Transfermarkt et sous contrat jusqu'en 2026, ferait du bien aux caisses du Great Old.

Pour ce qui en est de la situation sportive, l'Antwerp compte sur Senne Lammens, qui est titulaire depuis le début de la saison. Si Butez ne trouve toujours pas de nouveau club d'ici la fin du mercato, il pourrait donc bien être placardé et ne plus rejouer pour le Great Old avant de se trouver une nouvelle porte de sortie d'ici janvier prochain. Le temps presse, donc...