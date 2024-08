Officiel : pas de retour en Belgique pour Norman Bassette, qui va découvrir l'Angleterre

Le jeune attaquant voulait initialement revenir à Malines, et Malines le voulait. Mais, faute d'accord avec Caen, l'Arlonais de 19 ans ne rejouera pas en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Depuis le début de l'été, le dossier Norman Bassette était compliqué. L'attaquant de 19 ans voulait revenir derrière les casernes de Malines, ce qui était aussi l'envie du club. Mais financièrement, ça a coincé.

Le Stade Malherbe de Caen demandait trois millions d'euros pour le buteur, et n'allait pas se satisfaire d'un prêt, comme ça aurait pu être le cas en début d'été, avant l'arrivée de Kylian Mbappé à la propriété du club.

Norman Bassette rejoint Coventry City, en Championship

L'homme aux cinq buts et une passe décisive la saison dernière dans notre championnat ne se serait pas présenté à l'entraînement, à Caen, afin d'accélérer son départ.

Norman Bassette ne signera finalement pas à Malines, mais sa nouvelle destination est connue, et officielle. L'international U20, passé notamment par les centres de formation de Charleroi et Eupen, rejoint Coventry, en Championship. L'opération est évaluée à 2.7 millions d'euros, plus bonus. Bassette a signé un contrat de quatre ans, jusqu'au 30 juin 2028.